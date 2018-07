MEC descredencia Gama Filho e UniverCidade A Universidade Gama Filho (UGF) e o Centro Universitário da Cidade (UniverCidade), ambos no Rio de Janeiro, foram descredenciados nesta segunda-feira, 13, pelo Ministério da Educação. De acordo com a pasta, a decisão foi tomada porque as instituições apresentavam baixa qualidade acadêmica. Também foi constatado que a situação financeira da mantenedora - a Galileo Educacional - estava comprometida e não havia plano para superar o problema.