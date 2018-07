MEC destina recurso ao Sistema S para cursos do Pronatec A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, divulgou nesta segunda-feira que destinará R$ 405 milhões a entidades do ''Sistema S'' para realização de cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).