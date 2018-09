O Ministério da Educação publicou a primeira lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que devem se matricular nos dias 23 e 24. Concluídas as matrículas da primeira chamada, serão feitas outras duas, caso haja vagas. O Sisu é o sistema computadorizado para seleção de alunos por instituições públicas de ensino superior, baseada na nota do Enem.