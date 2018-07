MEC divulga aprovados na primeira chamada do Sisu O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje a lista dos aprovados em primeira chamada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado da seleção pode ser consultado no endereço http://sisu.mec.gov.br ou pelo telefone 0800 61 61 61. Os aprovados terão os dias 27 e 28 deste mês para fazer a matrícula nas instituições de ensino. Cerca de 450 mil se candidataram para disputar uma das 26 mil vagas ofertadas em 48 instituições públicas de ensino superior. As informações são da Agência Brasil.