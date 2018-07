MEC divulga guia da redação do Enem 2013 O ministro da Educação, Aloízio Mercadante, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Luiz Cláudio Costa, divulgaram nesta quinta-feira, 05, o Guia do Participante Enem 2013, com as novas regras para a redação do exame.