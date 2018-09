MEC divulga lista da 1.ª chamada de aprovados no Sisu

De acordo com o MEC, os candidatos selecionados pela primeira opção de curso da primeira convocação serão eliminados do sistema. Logo, não serão chamados nas subsequentes. Os selecionados pela segunda opção prosseguirão no sistema e podem ser convocados para preencher vaga no primeiro curso indicado.

Entre o dia 10 e a última segunda-feira, o Sisu inscreveu 231.931 estudantes. Participam do processo de seleção para as vagas do segundo semestre 15 universidades federais, 2 estaduais, 17 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 1 centro federal de educação tecnológica (Cefet).

O Sisu é o sistema computadorizado do MEC para seleção de alunos por instituições públicas de ensino superior. Essa seleção tem como fundamento a avaliação alcançada pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009. O rol dos aprovados pode ser conferido na página do Sisu na internet (http://sisu.mec.gov.br/).