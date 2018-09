MEC divulga lista da 2ª etapa do ProUni O Ministério da Educação (MEC) divulgou ontem a lista dos pré-selecionados da segunda etapa de inscrições para receber uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni). A consulta ao resultado poderá ser feita pelos candidatos na página do ProUni na internet (http://siteprouni.mec.gov.br). Os pré-selecionados terão até 4 de março para comparecer às instituições de ensino e comprovar as informações declaradas na inscrição, segundo MEC. Caso ainda existam bolsas disponíveis, será realizada uma nova chamada em 13 de março. A partir do dia 21, haverá uma lista de espera para cursos em que não houve turmas formadas.