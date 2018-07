MEC divulga lista de aprovados na 1ª chamada do ProUni O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira a lista dos aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni). O resultado está disponível no endereço http://siteprouni.mec.gov.br/. O prazo para matrícula, mediante comprovação das informações prestadas na ficha de inscrição, começa nesta quinta-feira e vai até o próximo dia 31.