MEC divulga lista de espera do ProUni

Os candidatos do Programa Universidade para Todos (ProUni) que não foram pré-selecionados na segunda etapa do programa podem verificar a partir desta segunda-feira, 21, se estão na lista de espera. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a posição dos estudantes na lista de espera será definida pela ordem de classificação da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado. Haverá uma lista para cada curso.

A partir da classificação na lista, as instituições de ensino superior que ainda têm bolsas de estudo disponíveis vão convocar os estudantes, entre hoje e sexta-feira, a fim de verificar as informações prestadas no ato da inscrição. Não é necessária a confirmação, por parte do candidato, do interesse em participar da lista.

A classificação dos candidatos considera a primeira opção de curso na inscrição. Caso não tenha ocorrido formação de turma em sua primeira opção de inscrição, a classificação será em sua opção seguinte, e assim sucessivamente, até a terceira opção de inscrição.