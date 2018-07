MEC divulga locais de prova do Enem via web e SMS A relação dos locais onde os inscritos farão as provas do Enem nos dias 3 e 4 de outubro foi publicada no site sistemasenem2.inep.gov.br/enemLocalProva. Para acessar a informação é preciso fornecer o CPF, o número de acompanhamento da inscrição ou preencher dados cadastrais. O sistema fica disponível até o dia 4 de outubro.