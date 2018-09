MEC divulga, na 2ªfeira, resultado do Enem por escola O Ministério da Educação (MEC) vai divulgar na segunda-feira, dia 12 os resultados de cada uma das 23.900 escolas que participaram da prova do Enem no ano passado. Segundo informações da Agência Brasil, na prova de redação, a média foi 596,25 pontos no ano passado contra 585,06 em 2009. A meta do MEC é que a média chegue a 600 pontos até 2028.