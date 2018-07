MEC divulga os aprovados na 2ª chamada do ProUni O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje o resultado da segunda chamada dos pré-selecionados a bolsas no Programa Universidade para Todos (ProUni). São bolsas integrais ou parciais de 50% da mensalidade. De acordo com o MEC, os contemplados devem comparecer à instituição na qual pretendem estudar até o próximo dia 27 para comprovar os dados cadastrais informados na inscrição. Para saber se foi beneficiado com a bolsa, o estudante deve consultar o site do ministério, indicando o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o CPF. O aluno também pode ligar para o telefone 0800-616161, gratuitamente. Ainda segundo o MEC, os concorrentes a bolsas devem estar atentos. Quem não conseguiu a bolsa na primeira chamada tem chances de ser pré-selecionado na segunda. Outra possibilidade é aguardar a terceira, em 9 de março.