MEC divulga pré-selecionados para o ProUni Os estudantes candidatos a bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), do Ministério da Educação, no primeiro semestre de 2009 já podem verificar se foram pré-selecionados. A consulta pode ser feita no site do ProUni, com o número do CPF ou de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os convocados devem apresentar até 30 de janeiro, nas instituições para as quais foram aprovados, documentos provando residência e rendimento conforme o informado na ficha de inscrição. No primeiro semestre de 2009 o ProUni oferece 156.416 bolsas de estudo, das quais 95.694 são integrais e 60.722, parciais (correspondem a 50% de desconto na mensalidade).