MEC divulga primeira chamada do ProUni

Os estudantes pré-selecionados deverão comparecer às instituições de ensino em que se inscreveram a partir de amanhã para comprovar as informações declaradas. O prazo termina no dia 2 de julho e, se ainda houver bolsas disponíveis, o MEC fará até cinco chamadas para convocar novos estudantes, nos dias 7 de julho, 21 de julho, 29 de julho, 5 de agosto e 12 de agosto.

De acordo com o Ministério da Educação, 232.726 candidatos se inscreveram para o programa entre os dias 15 e 19 de junho. Para saber se foi pré-selecionado, o estudante deve acessar a página do programa (http://prounialuno.mec.gov.br/resultado/), informar o número de sua inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). A maior parte dos pré-selecionados reside em São Paulo (12.440), Minas Gerais (6.581), Bahia (4.434), Rio de Janeiro (3.321), Rio Grande do Sul (3.187) e Paraná (3.127).

Segundo a lei 11.096, de 2005, que instituiu o ProUni, para obter bolsa integral o estudante precisa ser brasileiro, ter renda familiar mensal per capita que não exceda um salário mínimo e meio e não ter diploma de curso superior. Para obter bolsa parcial, os critérios são os mesmos, exceto a renda familiar mensal per capita, que não pode exceder três salários mínimos.