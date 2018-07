MEC divulga primeiras notas de corte do Sisu

Ao longo do período de inscrições, a classificação parcial dos candidatos e a nota de corte serão divulgadas diariamente para consulta. O candidato pode testar se é possível ingressar na carreira pretendida a partir da nota de corte. Essa nota, porém, é apenas indicativa, calculada pela quantidade de vagas oferecidas e com a nota dos inscritos que optaram pelo curso naquele dia.

Ao se inscrever, o participante pode escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência. É possível mudar estas opções durante todo o período de inscrição. As inscrições ficam abertas até as 23h59 do dia 10.

Até as 18h30 desta segunda-feira, 06, mais de um milhão de candidatos haviam se inscrito no Sisu. Nesta primeira edição de 2014, o sistema oferece 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições públicas de educação superior. O Sisu seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).