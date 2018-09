MEC divulga regras para seleção do ProUni

Têm direito ao ProUni os brasileiros sem diploma de curso superior que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009. A regra também exige que o candidato tenha cursado o Ensino Médio na rede pública de ensino ou tenha sido bolsista integral da rede privada.

Para fazer a inscrição, é obrigatório informar o número de inscrição no Enem e o CPF. O MEC definirá em edital o cronograma para a inscrição no ProUni.

O programa pagará bolsas integrais (100%) aos inscritos com renda familiar mensal per capita (somatório dos rendimentos da família dividido pelo número de pessoas) de até um salário mínimo e meio (R$ 765). As bolsas parciais (de 50% e de 25% do valor da mensalidade) serão pagas aos candidatos cuja renda familiar mensal per capita não for superior a três salários mínimos (R$ 1.530).

Também podem participar do ProUni os portadores de deficiência e os professores da rede pública que estejam no exercício da profissão (para seleção em cursos de licenciatura).

Os candidatos podem escolher três opções de instituições de ensino, cursos ou turnos. A nota no Enem 2009 será usada como critério para o preenchimento das vagas. De acordo com a portaria do MEC, é vedada a inscrição de candidatos que tenham nota inferior a 400 nas provas ou tirado zero na redação.