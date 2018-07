MEC divulga relação de bolsas do ProUni

Do total de bolsas, 98 mil são integrais e 96 mil, parciais (50%). As inscrições estarão abertas entre 14 e 19 de janeiro.

Haverá duas chamadas para convocação dos pré-selecionados. Ao se inscrever, o candidato poderá escolher até duas opções de curso e de instituição.

Podem concorrer às bolsas somente quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2011 e obteve mínimo de 400 pontos na média das cinco notas do exame e pelo menos pontuação mínima na redação. Além disso, o estudante deve ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista em escola particular. E deve atender a requisito de renda familiar: 1,5 salário mínimo por pessoa, para as bolsas integrais, e até 3 salários mínimos, para as integrais. / P.S.