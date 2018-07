MEC divulga resultado da 2ª chamada para o ProUni O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta sexta-feira, o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior em todo o País. O programa seleciona os candidatos com base na nota de corte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).