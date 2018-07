MEC divulga segunda chamada de pré-aprovados do Fies

O Ministério da Educação (MEC) divulgou a segunda chamada dos estudantes pré-aprovados para receber o benefício do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Os nomes dos candidatos escolhidos pelo programa, que irá conceder financiamento de 50% a 70% para o pagamento de cursos de ensino superior, podem ser conferidos no site oficial do projeto. A partir desta segunda-feira, 12, começa a contar o prazo para a apresentação nas instituições de ensino das fichas de inscrição dos estudantes aprovados. O prazo termina na sexta-feira. Além da apresentação dos documentos, o estudante também deve ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, até o dia 23, para contratar o empréstimo. Dos 60 mil candidatos a um financiamento do governo federal, 50 mil estudantes foram pré-aprovados para a obtenção do benefício. Cerca de duas mil instituições de ensino particulares aceitam o Fies como forma de pagamento de alunos, segundo dados do MEC. Desde a sua criação, em 1999, o Fies já atendeu 506 mil universitários. Promovido pelo MEC e financiado pela Caixa Econômica Federal, o programa oferece bolsas que isentam em até 100% o pagamento de mensalidades em ensino superior. O Fies adota taxas anuais de juros fixas, uma de 3,5% para alunos dos cursos de licenciatura e pedagogia e outra de 6,5% para os demais cursos.