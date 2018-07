MEC fecha dois cursos de Direito no Rio O Ministério da Educação determinou o fechamento de dois cursos de Direito que não acabaram com as deficiências identificadas a partir do resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O ministério também cortou 1.482 vagas em outros cinco cursos de Direito mal avaliados. As medidas foram publicadas ontem no Diário Oficial da União.