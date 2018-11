MEC libera gabarito de reaplicação do Enem O Inep divulgou ontem o gabarito da prova de ciências humanas e ciências da natureza do Enem feita por alunos prejudicados pelos erros de impressão e montagem do caderno de questões amarelo. Pouco menos da metade dos 9,5 mil estudantes de 17 Estados brasileiros convocados compareceram ao local da prova, realizada no dia 15 de dezembro. O governo também liberou os gabaritos e as provas do Enem aplicados nas cadeias e para jovens sob medida socioeducativa. O gabarito pode ser consultado no estadão.com.br.