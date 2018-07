O Ministério da Educação (MEC) marcou para 6 de novembro, às 13h (horário de Brasília), a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para alunos de 26 cursos em todo o País, entre eles Biologia, Computação, Engenharia, Pedagogia e Música. A portaria normativa com a informação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União.