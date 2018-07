MEC não acha mil alunos que se inscreveram no Enem Pouco mais de mil estudantes que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não foram encontrados pelo Ministério da Educação (MEC) e não receberam o cartão de ingresso. A avaliação, que será realizada neste fim de semana, exige que os estudantes apresentem o cartão e um documento com foto para entrar nos locais de prova. Nesta segunda-feira, 21, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, anunciou que os mais de 7 milhões de cadernos de provas já estão impressos e estão sob a proteção da Polícia Federal (PF) nos Estados onde serão aplicadas.