MEC paga R$ 1,5 milhão por segurança do Enem O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) vai pagar R$ 1,5 milhão ao Ministério da Defesa para garantir a segurança das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo portaria publicada ontem no Diário Oficial.