MEC promete dar vista da prova hoje O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), braço do MEC responsável pelo Enem, promete entregar hoje cópia da redação corrigida a aluno de São Paulo que teve nota alterada. O prazo se encerraria ontem, mas a pasta afirma que não foi intimada sobre a negação do juiz de plantão de apreciar recurso do Inep que pedia para não mostrar a prova ao aluno.