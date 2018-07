MEC promete dar vista de prova hoje

Depois de ação judicial, que garantiu vista à prova, a nota do estudante do Colégio Lourenço Castanho, da capital paulista, passou de "anulada" para 880 pontos. O MEC não esclareceu por que ainda não mostrou a cópia do texto ao aluno e a razão pela qual entrou com recurso na Justiça para impedir o acesso dele à correção - uma vez que já deu vista a outros estudantes. De acordo com MEC, 16 inscritos questionaram na Justiça a nota da redação. Onze já viram a correção e somente o aluno de São Paulo teve o resultado alterado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.