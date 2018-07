MEC quer explicação da Cesgranrio por pré-teste

O inquérito da Polícia Federal concluiu que a Cesgranrio terceirizou parte da aplicação no colégio cearense. O inquérito cita que o órgão teria informado à escola que não dispunha de funcionários para a aplicação do pré-teste em dias da semana - mas só aos sábados e domingos.

Como a prova foi realizada em dia de semana, o órgão pediu ao colégio que contratasse um fiscal. Além de ser ligado à escola, o que é vetado, o funcionário que foi indiciado também não teria assinado termo de confidencialidade que é obrigatório a quem participa do processo.

A Cesgranrio afirma que ainda não teve acesso ao inquérito da Polícia Federal. Nega, entretanto, que tenha terceirizado a aplicação do pré-teste.

"Houve, sim, por parte de um dos representantes da Cesgranrio no Ceará, uma atitude inadequada quanto ao procedimento usual que é a cessão de apenas uma parte da equipe de fiscalização à instituição onde se realizam as provas. Uma possível explicação para essa descabida atitude seria sua crença de que a observância a preceitos éticos fosse prevalecer sobretudo por envolver uma tradicional instituição de educação", ressalta nota da instituição. A contratação de pessoa ligada ao colégio para atuar no dia do pré-teste teria sido decidida pelo Christus, contrariando orientação da Cesgranrio.

De acordo com o MEC, o banco de questões do Enem tem 6 mil itens, menos da metade do número que considera ideal - entre 15 mil e 20 mil. O Banco Nacional de Itens é composto por todas as provas. Há item do Saeb, Prova Brasil, do Enceja e do Enem. Fora itens não pré-testados, porque não têm TRI (como é o caso do Enade, aplicado no ensino superior). / P.S.