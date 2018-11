MEC quer fundo para substituir fiador em financiamento O Ministério da Educação (MEC) pretende acabar com o pedido de fiador para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). O governo quer criar uma espécie de fundo para o programa. A intenção do ministro Fernando Haddad é que as mudanças sejam implementadas até o fim deste ano. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do MEC.