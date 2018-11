MEC quer realizar Enem nos dias 6 e 7 de novembro O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse mais uma vez que trabalha com a ideia de realizar a edição 2010 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 6 e 7 de novembro. Segundo ele, as datas só precisam ser confirmadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A afirmação foi feita durante um evento em Foz do Iguaçu, no Paraná.