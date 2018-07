MEC recorre de decisão de cancelar questões do Enem

O exame foi realizado por 4 milhões de pessoas nos dias 22 e 23 de outubro. Atendendo a pedido do Ministério Público Federal no Ceará, a Justiça Federal cancelou 13 questões da prova. De acordo com investigação da Polícia Federal, os testes anulados vazaram somente para alunos do Colégio Christus, de Fortaleza. No entendimento do MPF-CE, a responsabilidade do vazamento é do MEC e não da escola, por isso os alunos não poderiam ser penalizados pelo erro.

A decisão de recorrer foi do ministro da Educação, Fernando Haddad. O ministro defende que o exame deve ser cancelado para os 639 alunos que teriam se beneficiado com as questões. Eles poderiam fazer novamente o exame nos mesmos dias dos presidiários, em 28 e 29 de novembro. Haddad anunciou que entregaria pessoalmente o recurso em audiência com o presidente do TRF-5, Paulo Roberto de Oliveira Lima, mas como ele estava ausente, o encontro foi adiado para esta sexta-feira.

De acordo com a assessoria do TRF-5, a decisão sobre o pedido será divulgada assim que for apreciado pelo presidente. O pedido foi entregue pelo procurador regional federal Renato Rodrigues Vieira e pelos subprocuradores regionais Rodrigo Veloso e Miguel Longman.