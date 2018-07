MEC recorre para não liberar redação do Enem

No recurso, o MEC alega que não é viável tecnicamente colocar o sistema de consulta às provas no ar em 48 horas. Diz que a data prevista para publicar os espelhos é 6 de fevereiro e reafirma o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Federal (MPF) em agosto de 2011, no qual se comprometeu a dar acesso à "vista pedagógica" da redação, sem possibilidade de os alunos recorrerem das notas.

A decisão da Justiça Federal, em caráter liminar, atendeu a pedido do MPF no Ceará. Na ação civil pública, o procurador da República Oscar Costa Filho anexou um CD com cerca de 8 mil assinaturas de estudantes insatisfeitos com as notas da redação. Para os candidatos, as pontuações atribuídas não obedeceram aos critérios de correção previstos no edital do exame.

O juiz Danilo Fontenelle Sampaio determinou que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) - órgão do MEC responsável pelo Enem - exiba as redações corrigidas e acompanhadas de justificativas da pontuação em até 48 horas, sob pena de cobrança de multa.

A parte da ação civil pública que pede o direito de os candidatos recorrerem da correção ainda não foi deliberada. A ação foi julgada emergencialmente por causa da proximidade do início das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) (veja ao lado).

A Justiça Federal em Alagoas também analisará ação civil pública que pede o acesso imediato ao espelho da correção e o adiamento das inscrições no Sisu.