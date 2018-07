MEC suspende abertura de cursos em 4 universidades O Ministério da Educação (MEC) suspendeu ontem a autonomia de quatro universidades do País em criar novos cursos e aumentar o número de vagas dos já existentes. Segundo a pasta, elas não cumpriram ou não informaram dentro do prazo dado pela Secretaria de Educação Superior (Sesu) os porcentuais mínimos exigidos durante a supervisão de corpo docente, iniciada no ano passado pelo MEC, para mestres e doutores e professores em tempo integral.