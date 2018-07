MEC suspende vagas de quatro cursos de Medicina Quatro cursos de Medicina terão vagas reduzidas ou suspensas a partir do próximo vestibular. As medidas, tomadas ontem pelo Ministério da Educação, atingem a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra, RS), Universidade de Marília (Unimar, SP) e dois campi da Universidade de Iguaçu (Unig, RJ), em Nova Iguaçu e Itaperuna. Todas apresentaram problemas na infra-estrutura para as aulas práticas de Medicina, especialmente nos hospitais. ?Não queremos que sejam selecionados alunos que depois não terão suas vagas?, disse o ministro da Educação, Fernando Haddad. As medidas cautelares foram publicadas no Diário Oficial e estão em vigor. Tanto a Unig quanto a Ulbra realizarão seus vestibulares amanhã. A Unimar faz seleção em 13 de dezembro e em 10 e 24 de janeiro. Essas instituições são parte de um grupo de 17 cursos que tiraram notas 1 e 2 no Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade) e passaram por análise da estrutura dos cursos. Segundo o coordenador da comissão de supervisão, Adib Jatene, elas apresentaram os problemas mais graves. As informações são do Jornal da Tarde.