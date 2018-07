MEC vai mudar lei que barra mestre e doutor O Ministério da Educação vai alterar uma lei que, desde o ano passado, determina que as universidades federais não podem mais exigir títulos de mestre ou doutor nos concursos para professor. Na prática, as instituições ficariam impedidas de vetar pessoas só com graduação. O caso foi revelado ontem pelo jornal Folha de S.Paulo. A pasta estuda agora qual dispositivo legal vai lançar mão para mudar a lei.