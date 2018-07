MEC veta entrada de aluno novo em 2 faculdades do DF A Secretaria de Educação Superior (Sesu), ligada ao Ministério da Educação (MEC), suspendeu o ingresso de novos estudantes em duas faculdades em Brasília pertencentes aos mesmos donos, segundo portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. Estão suspensas "qualquer forma de ingresso, incluindo vestibulares, transferências e outros processos seletivos já realizados ou em andamento" nas Faculdades Integradas da Terra de Brasília (FTB) e da Faculdade AD1 - Unisaber. O início das aulas de novas turmas no segundo semestre letivo de 2010 também foi suspenso.