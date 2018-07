Medalhista búlgaro é condenado por tráfico no Brasil

Em 24 de outubro de 2011, Galabin Boevski foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ao tentar embarcar para a Bulgária com mais de 7 quilos de cocaína. A droga estava camuflada na bagagem. Durante o interrogatório, Galabin alegou que havia comprado as malas no Brasil e que o entorpecente já estava escondido na bagagem.

Para o Ministério Público Federal, não haveria razão para que um traficante abandonasse 7 quilos de cocaína em malas que seriam vendidas aleatoriamente. Na Europa, o quilo da cocaína é de US$ 70 mil e a quantia "abandonada" vale cerca de meio milhão de dólares. A juíza Maria Isabel do Prado, da 2ª Vara Federal, afirmou em sua decisão que seria impossível o acusado não ter percebido o peso das bagagens na hora da "compra".