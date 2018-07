Medalhista fala com leitores da BBC Brasil sobre preparação de atletas olímpicos

O superintendente-executivo de esportes do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), Marcus Vinicius Freire, participará de um bate-papo com os leitores da BBC Brasil nesta terça-feira, às 11h (horário de Brasília), para falar sobre a preparação dos atletas brasileiros para a Olimpíada de Londres-2012.

O bate-papo será realizado pela . Basta entrar na página e deixar sua pergunta no comentário do bate-papo.

Freire, de 49 anos, foi medalhista de prata no vôlei nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984, na seleção que contava também com estrelas como Bernard, William e Renan.

No ano anterior, a mesma seleção havia ganhado ouro no Pan-Americano de Caracas e o bronze na Copa do Mundo de Vôlei do Japão.

Entre 1977 e 1990, Marcus Vinícius competiu no esporte por diversos clubes brasileiros e na Itália.

Formado em economia, com MBAs em seguros e marketing, Freire está no COB desde 1999. Foi diretor técnico da entidade, de 1999 a 2008, e chefe de missão nos Jogos Olímpicos de Sidney-2000, Atenas-2004 e Pequim-2008, nos PanAmericanos de Winnipeg-1999, Santo Domingo-2003 e Rio-2007 e nos Jogos SulAmericanos de 2002 no Brasil.

Agora, como superintendente-executivo de esporte, ele cuida da preparação dos atletas que o Brasil vai mandar para Londres-2012.