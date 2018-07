Medalhista vira exemplo na cidade

"Sandoel é referência para todo mundo", conta a irmã, Samara Brito, de 17 anos, aluna do 3.º ano na mesma escola onde o irmão estudou. Em 2011, o rapaz deixou Cocal dos Alves e partiu para Teresina. "Um dos primeiros objetivos que tracei, o de entrar na faculdade, já consegui alcançar. Agora, já estou indo para o 4.º período de Matemática na UFPI", diz.

A desenvoltura de Sandoel na área de exatas fez com que fosse incentivado a frequentar disciplinas do mestrado. Aconselhado pelo professor João Xavier da Cruz Neto - seu orientador desde a primeira vitória na olimpíada -, Sandoel aceitou o desafio de cursar o mestrado (como ouvinte) junto com a graduação.

"Ele foi um dos selecionados entre mais de 140 alunos que disputavam as 20 vagas do programa de pós-graduação. E da turma todos já o consideram o melhor do grupo", diz o conterrâneo Vitaliano Amaral, de 29 anos, aluno do mestrado.

"Ele não é bom, ele é muito bom", diz o professor Antonio Cardoso do Amaral, seu tutor. E esses incentivos dos professores foram fundamentais para a trajetória trilhada pelo filho da dona de casa Francisca Brito. "Eles sempre apoiaram muito e ele sempre teve vontade de estudar", diz Francisca.

De Cocal dos Alves, restam as saudades do pai, da mãe e das três irmãs. "A distância sempre traz saudades, mas não pretendo voltar. Quero seguir carreira acadêmica e me tornar um grande pesquisador", promete.