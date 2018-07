Mediadora do AfroReggae é sequestrada e morta no RJ

Como nenhum objeto foi roubado, a polícia acredita que não se trata de latrocínio (roubo seguido de morte), mas de vingança, que pode ser relacionada com algum dos casos mediados pela funcionária. Veículos de policiais civis foram vistos nas imediações da casa da mulher na noite do crime. O caso está sendo investigado pela 38.ª DP (Brás de Pina) e pela Divisão Antissequestro (DAS), mas por enquanto nenhum suspeito foi identificado.

O AfroReggae é uma organização não governamental criada na Favela de Vigário Geral, em 1993, que oferece projetos sociais. A entidade mantém um grupo com cerca de 20 pessoas responsáveis por intermediar conflitos e conversar com criminosos para tentar evitar confrontos entre facções e convencê-los a abandonar a rotina ilegal. Tânia desempenhava essa função havia sete anos.

Ela era casada e seu marido também trabalha no AfroReggae. O casal tem uma filha de 1 ano. Por conta de um relacionamento anterior, Tânia também é mãe de uma jovem de 23 anos e de um rapaz de 22, que está preso em Bangu (zona oeste do Rio) por envolvimento com tráfico de drogas.

Segundo integrantes do AfroReggae, Tânia estava em casa, a poucos metros da sede da ONG, acompanhada pela mãe e por uma amiga, quando dois ou três homens chegaram em um Gol branco, invadiram o imóvel, dominaram o trio e fugiram levando a funcionária do AfroReggae. O marido dela estava trabalhando na sede da ONG. O sequestro ocorreu por volta das 21 horas.

O corpo foi encontrado hoje à tarde, abandonado em um matagal no bairro Campos Elísios, em Caxias, com uma perfuração na cabeça. Tânia foi levada para o Instituto Médico-Legal de Duque de Caxias (Baixada Fluminense), onde foi reconhecido pelo coordenador do AfroReggae, José Júnior. Responsáveis pelo AfroReggae não acreditam que a morte tenha algo a ver com o trabalho dela. Na noite de hoje, não havia previsão sobre a data do enterro da mediadora.

O coordenador da ONG Evandro José da Silva foi morto em um latrocínio no centro do Rio, no dia 17 de outubro de 2009. O caso ainda causou comoção porque câmeras de segurança mostraram policiais abordando os criminosos, levando o que havia sido roubado e deixando a vítima no chão.