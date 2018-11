Médica acusada de realizar abortos deve ir júri popular

Acusada pelo Ministério Público Estadual como responsável pela interrupção da gravidez de quase 10 mil mulheres, a médica Neide Machado Mota será levada a júri popular. A decisão foi tomada no final da tarde de segunda-feira, 11, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), com parecer unânime dos desembargadores. A medida é mesma para Rosângela de Almeida, Maria Nelma de Souza, Libertina de Jesus Centurion e a psicóloga Simone Aparecida Cantagessi de Souza, funcionárias da clínica de planejamento familiar que funcionava no centro de Campo Grande, e era propriedade da médica. O advogado que defende a causa, Ruy Luiz Falcão Novaes, comentou que "o processo é nulo, porque as acusadas não tiveram o direito do devido processo legal". Explicou que, por exemplo, "as 26 mulheres tidas na denúncia como cliente de Neide Machado e que, ainda segundo a denúncia, fizeram aborto na clínica, não foram ouvidas no processo". Nesta terça, ele entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), pedindo a anulação do processo, sob a alegação de que não há provas suficientes para sustentar as acusações. Caso o STJ confirme o resultado do TJ-MS, o julgamento deverá ocorrer dentro dos próximos três meses, conforme informou o juiz da 2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e do Tribunal do Júri, Aluízio Pereira dos Santos. O magistrado já decidiu a situação de 37 acusadas que aceitaram como pena a realização de serviços à comunidade, e que a cada 15 dias precisam comparecer ao fórum para justificar o cumprimento da pena. Desde abril de 2007, quando o Ministério Público Federal iniciou o levantamento das denúncias, foram apreendidas 9.896 fichas de mulheres com idades entre 19 e 45 anos, cliente de Neide Mota. Entre elas, anotações de procedimentos médicos realizados há mais de 20 anos, o que motivou o cancelamento 8.340 fichas, por prescrição da pena. Considerando também a falta de elementos configurando a realização de abordo, o número total de acusadas passou a ser 1.250. Desse total, 900 ainda estão sendo ouvidas na 1ª Delegacia de Polícia Civil onde a estimativa para conclusão das audiências é do final deste ano. Os inquéritos concluídos são remetidos ao Fórum de campo Grande.