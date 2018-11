Médica acusada pela morte de garota é solta no Rio A médica Sarita Fernandes Pereira, acusada, junto com o estudante de medicina Alex Sandro da Cunha Souza, por homicídio doloso no caso da morte de Joanna Marins, de 5 anos, deixou a prisão na tarde de hoje, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro. A médica estava presa em Bangu.