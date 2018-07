Médica cubana se emociona com recepção em Posse, SP Com flores, solenidade oficial e muito choro, a pequena Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo, recebeu neste sábado, 21, a médica cubana Silvia Maria Cobas Blanco, de 44 anos, do Mais Médicos. Ela é a única médica do programa a ser enviada para a cidade, que sofre com a falta de profissionais na rede.