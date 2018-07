Médica do HC é atingida por reboco e tem traumatismo A médica Beatriz Betzer, de aproximadamente 50 anos, teve traumatismo craniano após ser atingida por um pedaço de reboco, na última quarta-feira, no complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital. Segundo informações da assessoria do hospital, o acidente aconteceu quando a médica caminhava ao lado do prédio dos residentes, na rua Ovídio Pires de Campos, localizado dentro do complexo hospitalar. O pedaço de reboco caiu da lateral da parede, na altura do oitavo andar do prédio, que tem ao todo 10 andares e foi construído na década de 70. O local, segundo a assessoria, foi isolado para a retirada de todo o reboco da parede. A médica foi socorrida no pronto-socorro, onde recebeu três pontos na cabeça. Após retornar no dia seguinte, os médicos que a atenderam resolveram fazer novos exames e foi feita uma cirurgia para a limpeza na região atingida. Ela permanece internada na enfermaria do Instituto Central do HC e seu estado de saúde é bom, segundo a assessoria. Na segunda-feira, será feita uma nova avaliação na paciente. A expectativa é que ela tenha alta na próxima semana.