Médica é acusada por morte de estudante em navio

Laudo de exame de corpo de delito, produzido pelo Instituto Médico Legal (IML), atestou que a estudante estava em coma alcoólico, na concentração de dois gramas por litro de sangue, e o médico legista apontou que a causa da morte foi "asfixia mecânica por aspiração de líquido (vômito)".

Para o MPF, a médica "embora tivesse à disposição todos os meios necessários para intervir no curso causal de maneira rápida e decisiva, confiou levianamente em que a adoção do procedimento padrão para os casos de intoxicação alcoólica levaria, por si só, à reversão do quadro extremamente grave de Isabella Bacarat Negrato".

O juiz federal Raphael Silva, que cuida do caso, determinou que a empresa MSC Cruzeiros do Brasil informe se a médica ainda pertence à tripulação de navios da companhia e, em caso positivo, se ela embarcará em navio com paradas em portos brasileiros nos próximos seis meses.