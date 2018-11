Médica é arrastada por cem metros após assalto em PE Uma médica de 45 anos ficou presa ao cinto de segurança e foi arrastada por cerca de cem metros durante um assalto na manhã desta sexta-feira, no bairro Madalena, zona norte do Recife. De acordo com o delegado Nelson Souto, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, a médica foi surpreendida pelo assaltante por volta das 5h30, quando estava em frente ao portão de sua casa, após voltar do trabalho. Com o susto, ela não teve tempo de tirar o cinto de segurança.