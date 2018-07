Médica é presa em flagrante por roubar bolsa de colega

Conforme informações da SSP, Giselle de Andrade Pereira Guedes estava trabalhando no horário de plantão do hospital quando a vítima do assalto, outra médica, de 26 anos, afirmou que sua bolsa tinha desaparecido do quarto de acesso restrito aos médicos do hospital.

A dona da bolsa roubada ligou para a polícia e, de acordo com depoimento de um dos seguranças do local, a doutora Guedes teria sido a única a acessar a sala restrita naquele horário, por volta das 10 horas do domingo. A autora do furto confessou o crime, e a bolsa foi encontrada dentro de seu carro com os demais documentos, que foram devolvidos à vítima. Giselle de Andrade Pereira Guedes foi presa em flagrante e encaminhada ao 22º Distrito Policial onde permaneceu até o pagamento da fiança.