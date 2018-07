Médica nega erro: 'Pai faz sensacionalismo'

O Hospital e Maternidade Santa Joana defende que não houve erro no atendimento à recém-nascida Maria Victoria Santos Ribeiro. Os médicos do hospital, porém, não descobriram a doença de base que causou a morte.

Segundo a coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Suely Dornellas, todas as hipóteses de doenças congênitas levantadas pela equipe - que poderiam levar ao quadro neurológico da menina - foram descartadas após exames que atestaram a sua saúde.

Primeiro, conta Suely, desconfiou-se de cardiopatia; depois, de infecção de origem materna, má-formação do sistema nervoso central e erro inato de metabolismo. A última suspeita foi de uma má-formação vascular no sistema nervoso central da criança, que não pôde ser verificada a tempo, afirma a médica.

Suely diz que o socorro foi feito em tempo hábil e com os procedimentos adequados, de acordo com decisões da equipe médica, contando com um neurologista particular pago pela família.

Ela afirma que os pais foram informados sobre os procedimentos e assistiram às imagens contínuas (sem cortes) gravadas no berçário e no corredor da maternidade, a partir do momento em que o pai entregou a filha aos cuidados da auxiliar de enfermagem na madrugada de 15 de dezembro.

De acordo com Suely, a imagem da câmera que enquadrava Maria Victoria deitada no berço - a qual o pai dela ainda requisita acesso - não é gravada; apenas transmitida em tempo real ao monitor instalado na parede do quarto do hospital.

"As imagens que ele (Reginaldo, o pai) tanto quis ver foram passadas. Ele está querendo criar um sensacionalismo em cima disso", afirma Suely. "Ele viu o tempo todo, junto com profissionais. Imagens contínuas."

Suely nega que o bebê tenha sido carregado no colo da pediatra do berçário para a UTI - como o pai diz ter visto em gravação. "Não. Está bem visível que foi num berço de transporte."

Ela se disse surpresa com a informação, verificada pelo médico-legista do Instituto Médico-Legal (IML), de que Maria Victoria tinha os arcos costais quebrados. Segundo Suely, as fraturas nunca foram percebidas nas análise de exames de raio X feitos dentro do Santa Joana.

A médica nega também que a equipe tenha sonegado exames da menina solicitados pela família. "Ele (Reginaldo) sabia de tudo. Fizemos reunião, passamos os exames pra ele, relatório, foi tudo protocolado. Desde o início ele já estava com outras intenções e a gente já sabia disso."/ F.F.