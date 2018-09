Médica paulista é morta a facadas em Torres (RS) Uma médica paulista de 40 anos foi morta a facadas em frente a um hotel em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na tarde de ontem. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do principal suspeito, um marceneiro de 33 anos. Embora ele negue, a polícia suspeita que os dois mantivessem um relacionamento amoroso. O marceneiro é casado.