Médica que atendeu ciclista pede punição

Depois da repercussão do post, Rachel apagou a mensagem de seu Facebook na manhã desta segunda-feira. "Já fiz meu desabafo como cidadã sobre o caso", disse após pedido de entrevista da reportagem.

David Santos Souza, de 21 anos, ia trabalhar quando foi atropelado por volta das 5h30 pelo estudante de psicologia Alex Siwec, de 21 anos, que voltava de uma balada com um amigo. O braço do ciclista foi arrancado e ficou preso no para-brisa do carro de Siwec. Depois de fugir do local do crime, o estudante jogou o braço do rapaz no Córrego do Ipiranga, na Avenida Ricardo Jafet, zona sul, perto de onde mora.

"Estávamos prontos para tentar o reimplante e infelizmente a polícia juntamente com os bombeiros não conseguiram encontrar o braço no rio", detalhou Rachel no Facebook. Após passar por uma cirurgia para limpeza e sutura da ferida, David segue internado na UTI do HC. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, o quadro do ciclista segue estável nesta segunda.