Médica que pôs seringas no muro de casa será avaliada A médica que fixou seringas nas grades do muro de sua casa, no Distrito Federal, informando que elas estariam com sangue contaminado pelo vírus HIV positivo será encaminhada para avaliação clínica quando retornar ao trabalho, segundo nota divulgada hoje pela Secretaria de Saúde do DF. A mulher trabalha como ortopedista no Hospital Regional do Paranoá e se encontra em abono anual, direito que os servidores públicos têm para ficar alguns dias ausentes do serviço.